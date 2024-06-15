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Военные США нанесли удар по верховному главарю ИГИЛ

Военные США нанесли удар по верховному главарю ИГИЛ Абдулкадиру Мумину в мае

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Vadim Ghirda/AP

Военные США нанесли удар по лидеру террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) Абдулкадиру Мумину в конце мая. Об этом сообщает телеканал NBC.

В сообщении телеканала отмечается, что Мумин является негласным верховным лидером террористической организации.

До этого сообщалось, что в США были задержаны восемь уроженцев Таджикистана, их подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство». По данным телеканала, фигуранты были арестованы в ходе рейдов ФБР в трех городах — Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии.

Отмечается, что все задержанные попали на территорию Соединенных Штатов из Мексики — через южную границу страны. По меньшей мере двое из них оказались в США еще весной 2023 года. Источники рассказали NBC, что ФБР следило за подозреваемыми несколько месяцев. Тем не менее пока уроженцам Таджикистана не предъявили обвинений, а задержание связали с нарушением иммиграционного законодательства.

Ранее глава ФСБ заявил о причастности военной разведки Украины к теракту в «Крокусе».

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