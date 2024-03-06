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Российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams

ВС РФ с первого выстрела подбили еще один танк Abrams под Авдеевкой

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Sgt. Anthony Ford/Global Look Press

Российские бойцы подбили очередной танк Abrams на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Противник потерял <…> два танка, один из них Abrams производства США», — уточнили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что американскую боевую машину уничтожил экипаж танка Т-72 Б3 «с первого выстрела». Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 460 военнослужащих, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук», четыре машины пехоты, две бронемашины и пять автомобилей.

Кроме того, солдатам ВС РФ удалось ликвидировать три гаубицы — «Мста-Б» и М119, машину реактивной системы залпового огня HIMARS, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Российские части также нанесли огневое поражение живой силе и технике механизированных и мотопехотной бригады в Донецкой Народной Республики.

Бойцы отразили десять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Орловка и других.

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.

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