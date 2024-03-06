Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, удастся ли Западу заставить своих граждан воевать на Украине

Военэксперт Крапивник: Запад будет медленно вводить людей в конфликт на Украине

close
100%
Vadim Ghirda/AP

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину. По мнению специалиста, если такое решение будет принято, Запад будет втягивать своих граждан в конфликт постепенно.

«Я думаю, западные государства будут вводить своих людей в эту войну по тому же принципу, как лягушку варят в кастрюле. Будут плавно поднимать температуру. А когда народ поймет, что он уже на войне, будет слишком поздно предпринимать какие-то действия», — сказал Крапивник.

Он добавил, что отправка на Украину регулярных войск — единственное, что еще не сделал Запад, учитывая, что американские и европейские специалисты уже давно лично наводят орудия на российские объекты.

До этого Макрон заявил, что «не исключает» отправку войск НАТО на Украину, и этим высказыванием сделал сенсацию, которая привела союзников Парижа в ужас и сбила всех с толку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позднее президент Франции сообщил, что Париж не рассматривает вопрос об отправке в ближайшем будущем военнослужащих на Украину. Однако он не исключил такую возможность.

Ранее в России призвали не обращать внимания на воинственные заявления Макрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами