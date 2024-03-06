Эксперт объяснил, удастся ли Западу заставить своих граждан воевать на Украине

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину. По мнению специалиста, если такое решение будет принято, Запад будет втягивать своих граждан в конфликт постепенно.

«Я думаю, западные государства будут вводить своих людей в эту войну по тому же принципу, как лягушку варят в кастрюле. Будут плавно поднимать температуру. А когда народ поймет, что он уже на войне, будет слишком поздно предпринимать какие-то действия», — сказал Крапивник.

Он добавил, что отправка на Украину регулярных войск — единственное, что еще не сделал Запад, учитывая, что американские и европейские специалисты уже давно лично наводят орудия на российские объекты.

До этого Макрон заявил, что «не исключает» отправку войск НАТО на Украину, и этим высказыванием сделал сенсацию, которая привела союзников Парижа в ужас и сбила всех с толку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позднее президент Франции сообщил, что Париж не рассматривает вопрос об отправке в ближайшем будущем военнослужащих на Украину. Однако он не исключил такую возможность.

Ранее в России призвали не обращать внимания на воинственные заявления Макрона.