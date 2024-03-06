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Российские войска пресекли попытку атаки БПЛА по объектам в РФ

Минобороны: силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА по объектам на территории РФ

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Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«6 марта около 08.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что беспилотник был перехвачен над территорией Воронежской области.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что средства ПВО сбили беспилотник в небе над Белгородской областью.

Днем ранее под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал хутор Мухин Шебекинского городского округа.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотным летательным аппаратом по Железногорском району произошел пожар на складе с горюче-смазочными материалами.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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