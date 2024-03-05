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ВСУ повредили ЛЭП в Белгородской области

Гладков: хутор Мухин попал под обстрел ВСУ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

По его словам, пострадавших в результате произошедшего нет, была повреждена линия электропередачи. Он отметил, что под отключение электричества попали абоненты шести населенных пунктов: хуторов Мухин и Марьино, поселков Ленинский и Первомайский и частично двух сел — Вознесеновка и Нежеголь.

Губернатор отметил, что оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны.

До этого Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона-камикадзе грузовой автомобиль, в котором ехали мирные жители. 

Накануне в Белгородской области после атаки трех дронов ВСУ загорелись несколько резервуаров на нефтебазе около села Долгое. В этот же день в Самарской области спецслужбы Украины попытались устроить «экологическую катастрофу». В Воронеже объявляли авиационную опасность из-за приближения БПЛА противника. По данным Минобороны РФ, ночью 5 марта средства ПВО уничтожили над регионом три украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве не уточнили, связаны ли дроны с инцидентом. Подробности — в материале «Газеты.ру».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Обстрелы Белгородской области
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