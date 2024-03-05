Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

Воздушная тревога днем 5 марта объявлена в пяти областях Украины. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации страны.

Сирены раздались в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Сначала в Харьковской области — в 14:15 мск. Спустя пять минут — в остальных регионах.

В ночь на 5 марта в Одессе произошла серия взрывов. По данным украинских СМИ, в городе работала система противовоздушной обороны.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.