Шойгу рассказал о создании двух новых военных округов

Россия создала два новых военных округа на фоне расширения НАТО за счет включения в состав альянса Швеции и Финляндии. Об этом на селекторном совещании рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил — Ленинградский и Московский военные округа», — сообщил глава Минобороны.

По его словам, появление округов позволит усилить эффективность управления армией. Он также отметил, что в феврале была закончена реставрация здания штаба Московского военного округа площадью около 16 тыс. квадратных метров.

Кроме того, Шойгу пообещал, что Минобороны продолжит улучшать состав и структуру ВС РФ, отвечая на угрозы безопасности страны.

Решение о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов было принято после сокращения количества округов с шести до четырех в 2010 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об укреплении ударного потенциала Сил специальных операций.