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В Пентагоне прокомментировали заявление из Сингапура о F-35 на Украине

Пентагон опроверг слова главы МО Сингапура об использовании F-35 на Украине

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Ben Margot/AP

В Пентагоне прокомментировали для РИА Новости слова главы минобороны Сингапура о том, что истребители F-35 используются на Украине для поиска российских позиций.

«США не используют F-35 на Украине», — сообщил представитель американского оборонного ведомства.

До этого глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что недавно США использовали свои F-35 для обнаружения и идентификации наземных ракетных объектов российских подразделений на Украине.

Издание The Wall Street Journal писало, что ВВС США планируют выпустить 500 беспилотных истребителей за пять лет. Задачей этих истребителей станет сопровождение и защита в бою таких самолетов, как истребитель пятого поколения F-35 и новый бомбардировщик США B-21.

Эксперт по беспилотникам Федутинов заявлял, что БЛА с ИИ станут главным оружием в войнах будущего.

Ранее пилот российского истребителя спас своего сослуживца на СВО с помощью голосовой подсказки.

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