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В МО Сингапура заявили, что США применяют F-35 для поиска позиций РФ на Украине

Глава МО Сингапура: США применяют F-35 для поиска российских позиций на Украине

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Нина Падалко/РИА Новости

Глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что США применяют истребители F-35 для поиска позиций систем противовоздушной обороны (ПВО) российских войск на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Совсем недавно США использовали свои F-35 для обнаружения и идентификации наземных ракетных объектов российских подразделений на Украине, и эта информация была передана странам НАТО», — сказал глава минобороны.

До этого издание The Wall Street Journal писало, что ВВС США планируют выпустить 500 беспилотных истребителей за пять лет. Задачей этих истребителей станет сопровождение и защита в бою таких самолетов, как истребитель пятого поколения F-35 и новый бомбардировщик США B-21.

Эксперт по беспилотникам Федутинов заявлял, что БЛА с ИИ станут главным оружием в войнах будущего.

Ранее пилот российского истребителя спас своего сослуживца на СВО с помощью голосовой подсказки.

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