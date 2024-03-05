В МО Сингапура заявили, что США применяют F-35 для поиска позиций РФ на Украине

Глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что США применяют истребители F-35 для поиска позиций систем противовоздушной обороны (ПВО) российских войск на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Совсем недавно США использовали свои F-35 для обнаружения и идентификации наземных ракетных объектов российских подразделений на Украине, и эта информация была передана странам НАТО», — сказал глава минобороны.

До этого издание The Wall Street Journal писало, что ВВС США планируют выпустить 500 беспилотных истребителей за пять лет. Задачей этих истребителей станет сопровождение и защита в бою таких самолетов, как истребитель пятого поколения F-35 и новый бомбардировщик США B-21.

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