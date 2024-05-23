Fan ID помешал скаутам «ПСЖ» выследить Сафонова

Из-за системы Fan ID скауты «Пари Сен-Жермен» не смогли посетить матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и проанализировать игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Об этом сообщает «Мутко Против».

По информации источника, селекционеры парижской команды прилетели в Москву, где наблюдали за игрой российского вратаря в товарищеском матче против национальной сборной Сербии. При этом заинтересованность к Сафонову в «ПСЖ» стали проявлять еще в начале года, однако посетить стартовые матчи весеннего отрезка в чемпионате России из-за необходимости оформить карту болельщика они не смогли.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 поединков сыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед.

Ранее Матвея Сафонова призвали срочно паковать чемоданы и уезжать в Париж.