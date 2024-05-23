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Нейромонах Феофан и Инстасамка выступят на ПМЭФ

На неформальной части ПМЭФ выступят исполнители Нейромонах Феофан и Инстасамка

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Максим Блинов/РИА Новости

Стало известно, какие звезды будут выступать перед гостями ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Во время неформальной части форума споют Валерий Сюткин, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Игорь Корнелюк, группы «Любэ» и «Руки вверх», а также Anna Asti, HammAli & Navai, IOWA, Artik и Seville, Инстасамка, кроме того, в программе выступления Димы Билана, Uma2rman, группы «Фрукты», Юлии Ковальчук, Алексея Чумакова, Настасьи Самбурской, групп «ЧиЖ», «Чайф» и «Рондо», джазмена Игоря Бутмана и драм-н-бейс проекта «Нейромонах Феофан». Со стендапом выступит казахстанский комик Евгений Чебатков.

Накануне Инстасамку убрали из концерта ко Дню защиты детей 1 июня в Кремле. Директор артистки рассказал в беседе с Mash, что Инстасамка отказалась от двух выступлений на 1 июля ради бесплатного концерта. Как отмечает издание, таким образом рэперша потеряла минимум 12 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс гонялась за бывшим мужем с топором.

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