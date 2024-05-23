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В ВСУ допустили территориальные уступки со стороны Украины ради мира с Россией

ABC: в ВСУ допустили потерю территорий ради завершения конфликта с Россией

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Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) допускает, что Киеву придется отказаться от своих территорий ради завершения конфликта с Россией, заявил командир 57-й бригады ВСУ Александр Бакулин. Его слова приводит американский телеканал ABC.

По словам полковника, как и все вооруженные конфликты, украинский тоже завершится мирными переговорами и подписанием соответствующих соглашений. По данным телеканала, Бакулин допускает, что Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки ради завершения боевых действий, как перед Второй мировой войной это сделала Финляндия в войне с СССР.

«Да, она потеряла некоторые территории. Но она все еще существует как страна, а Россия даже не смотрит в ту сторону», — сказал командир бригады.

При этом он выразил надежду, что Украина все же не потеряет свои земли.

Бакулин отметил, что украинская армия укрепляет оборону, однако Вооруженные силы РФ продолжают успешно наступать в Харьковской области. Комбриг признал, что ВСУ находятся в сложном положении, поскольку так и не получили военную помощь от союзников.

До этого бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что ни в 2022 году, ни сейчас Украина не находится в достаточно сильной позиции для ведения переговоров с Россией. По ее мнению, единственная сделка, на которую сейчас могла бы пойти Россия, связана с уступками Украиной своих территорий.

Ранее в США заявили, что Трамп не сможет договориться с Россией.

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