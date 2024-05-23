Появилось видео с церемонии похорон президента Ирана

В Мешхеде проходят похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета. Политика похоронят в мавзолее имама Резы.

На кадрах видно, что улицы, ведущие к комплексу, заполнены людьми.

23 мая официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран не намерен менять политический курс в отношении России.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси Bell 212 упал 19 мая недалеко от города Джульфы. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в президентском кортеже было три вертолета. Два других благополучно добрались до места назначения.

Вертолет искали больше 10 часов. В поисках помимо иранских сил участвовали турецкие и российские специалисты. После обнаружения тел погибших российские спасатели вернулись в Москву.

Вместе с Раиси и имамом аль-Хашемом на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, члены охраны президента и экипаж. Все они погибли.

Ранее госсекретарь США заявил, что мир стал лучше без Раиси.