Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан рассказал, что нужно для урегулирования конфликта на Украине

Орбан: для урегулирования конфликта на Украине нужны переговоры РФ и США

close
100%
Virginia Mayo/AP

Для урегулирования ситуации на Украине необходимы переговоры между Россией и США, они могут определить систему безопасности на ближайшие 20-30 лет. Об этом в беседе с порталом Blikk.hu заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Между Украиной и Россией должен быть какой-то контакт. Но где-то за этим будут проходить еще и настоящие переговоры между Россией и Америкой», — подчеркнул венгерский премьер.

Он добавил, что дипломатический диалог между РФ и США может стать основой системы безопасности на ближайшие 20-30 лет.

По его словам, за Украиной стоит Запад, в этой связи можно говорить о ведении прокси-войны на Украине против России.

До этого глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявлял, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) существенно осложняется на нынешнем этапе развития украинского конфликта, украинской армии становится все сложнее удерживать свои позиции на поле боя.

Ранее в Венгрии сочли, что стратегия Европы и США по Украине провалилась.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами