Орбан рассказал, что нужно для урегулирования конфликта на Украине

Для урегулирования ситуации на Украине необходимы переговоры между Россией и США, они могут определить систему безопасности на ближайшие 20-30 лет. Об этом в беседе с порталом Blikk.hu заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Между Украиной и Россией должен быть какой-то контакт. Но где-то за этим будут проходить еще и настоящие переговоры между Россией и Америкой», — подчеркнул венгерский премьер.

Он добавил, что дипломатический диалог между РФ и США может стать основой системы безопасности на ближайшие 20-30 лет.

По его словам, за Украиной стоит Запад, в этой связи можно говорить о ведении прокси-войны на Украине против России.

До этого глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявлял, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) существенно осложняется на нынешнем этапе развития украинского конфликта, украинской армии становится все сложнее удерживать свои позиции на поле боя.

Ранее в Венгрии сочли, что стратегия Европы и США по Украине провалилась.