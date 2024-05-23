Премьера Грузии заподозрили в работе на Россию

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе целенаправленно занимается дезинформацией, заявила оппозиционный депутат Анна Нацвлишвили, передает грузинский «Первый канал». Так она отреагировала на слова председателя кабмина о том, что еврокомиссар намекнул ему на возможное повторение судьбы главы правительства Словакии Роберта Фицо, который пережил покушение в начале мая.

«То, что делает Кобахидзе — это структурированная, целенаправленная, продуманная, написанная Кремлем дезинформация <...> он пропагандист Кремля, которому придется попрощаться с властью через выборы», — отметила Нацвлишвили.

Она добавила, что риторика Кобахидзе якобы опасна для будущего грузинского государства. Нацвлишвили подчеркнула, что политик распространяющий «российскую дезинформацию», не может оставаться на должности премьера Грузии.

Кобахидзе рассказал о том, что ему угрожали повторением судьбы Фицо 23 мая. По словам политика, намек со стороны одного из комиссаров Евросоюза прозвучал на фоне критики грузинского закона об «иноагентах». Западные страны активно критикуют инициативу о прозрачности иностранного влияния, которая должна затронуть множество неправительственных организаций в Грузии. Спонсируются НПО, в частности, США и Европой. По информации СМИ, в случае вступления закона в силу Грузия может потерять статус кандидата в ЕС.

Ранее в США пообещали наказать Грузию за принятие закона об иноагентах.