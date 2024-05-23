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Создан пластырь для ношения на виске, предсказывающий инсульт

Nature: мягкий пластырь для ношения на виске поможет предсказать инсульт

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David Baillot/UC San Diego Jacobs School of Engineering

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали мягкий пластырь для ношения на виске, позволяющий непрерывно отслеживать кровоток в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Пластырь протестировали на 36 здоровых добровольцах, которые выполняли действия, влияющие на кровоток в мозге: читали, задерживали дыхание, двигали руками. Показания с пластыря были примерно такими же, как полученные с помощью обычного ультразвукового датчика. В ближайшее время ученые протестируют технологию на пациентах с нарушениями кровотока.

Устройство стало первой в мире портативной технологией для оценки кровотока в мозге. Обычно для этого используют ультразвуковой датчик. Точность измерений при этом зависит от квалификации врача, который проводит процедуру. Обычно мозговой кровоток оценивают в течение нескольких минут, но новая технология позволит отслеживать его в течение всего дня. Кроме того, устройство сможет сигнализировать о приближающемся инсульте.

Пластырь размером с почтовую марку был изготовлен из эластичного силикона. В него внедрили слой из множества пьезоэлектрических преобразователей, которые принимают ультразвуковые волны, отраженные от мозга. Второй слой — медная сетка, улучшающая качество сигнала за счет минимизации помех со стороны тела пациента и окружающей среды. Остальные слои состоят из эластичных электродов. Во время использования пластырь подключается к источнику питания и компьютеру.

В отличие от стандартного ультразвука, который захватывает около 30 изображений в секунду, использованная в пластыре сверхбыстрая визуализация захватывала тысячи изображений в секунду. Обычная технология не подходила для разработки устройства, так как интенсивность сигнала была бы очень низкой из-за отражения ультразвука черепом.

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