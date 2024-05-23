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Госдума рассмотрит вопрос об ужесточении наказания для самокатчиков в июне

В июне ГД рассмотрит в I чтении проект об ужесточении наказания для самокатчиков

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Shutterstock

В июне Госдума рассмотрит в I чтении законопроект, который подразумевает ужесточение наказания для пользователей СИМ за нарушение ПДД. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на автора инициативы и члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина.

«Правительство попросило проанализировать правоприменительную практику, соотнести размер штрафов со степенью общественной вредности», — заявил он.

Отмечается, что законопроект поддержало правительство. Ко II этапу чтений ожидается, что авторы дополнят документ новыми положениями. Например, возможно появление предложения о штрафе за использование телефона во время поездки на СИМ.

До этого в Санкт-Петербурге 88-летняя пенсионерка пострадала от наезда самокатчика.

Инцидент произошел 21 мая на проспекте Тореза. На женщину на улице наехал неизвестный на электросамокате, в результате столкновения петербурженка упала на асфальт. После ДТП пострадавшую доставили в Елизаветинскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей ссадины и ушибы, несмотря на отсутствие тяжелых повреждений, пациентку оставили в медучреждении, чтобы понаблюдать за ее состоянием.

Ранее сообщалось, что Минтранс планирует ужесточить требования к парковке электромобилей.

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