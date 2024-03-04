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В ГД внесли законопроект о двух пенсиях детям-инвалидам участников СВО

Турчак: В ГД внесен законопроект о двух пенсиях детям-инвалидам участников СВО

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Пресс-служба «Единой России»

Члены рабочей группы по спецоперации внесли в Госдуму законопроект об удвоенной пенсии для детей-инвалидов участников СВО. Об этом заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную пенсию. Законопроект, который закрепит такую норму, рабочая группа по СВО внесла в Госдуму. На него уже есть положительное заключение правительства», — сообщил Турчак.

До этого он сообщил, что бойцы бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» уничтожили более 5 тыс. целей за время своей работы. Турчак отметил, что депутаты «Единой России», волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты Боевого Братства» продолжают принимать участие в СВО. Также Турчак поблагодарил бойцов за работу и верность присяге.

По словам Турчака, послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию является образом будущего сильной и независимой России на много лет вперед. По его словам, это программа» про людей и для людей», которая была написана по итогам встреч с жителями российских регионов. Кроме того, секретарь генсовета «Единой России» подчеркнул, что партия собирается обеспечить законодательное исполнение послания Путина.

Ранее Турчак подчеркнул, что за время работы подразделение совершило почти 13 тыс. вылетов.

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