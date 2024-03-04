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Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях НАТО вблизи границ России

Финляндия и Швеция примут участие в крупнейших учениях НАТО Steadfast Defender

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Sergei Grits/AP

Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях НАТО Nordic Response 2024 вблизи границ Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Учения пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции в период с 4 по 15 марта. В них задействуют более 20 тысяч военнослужащих. Nordic Response 2024 является частью крупнейших маневров альянса Steadfast Defender.

В Nordic Response примут участие Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и США. Маневры пройдут с участием более 50 кораблей, свыше 100 самолетов-истребителей, вертолетов и другой воздушной техники.

В частности, Финляндия направит на учения около 4,1 тысячи человек личного состава и порядка 700 единиц техники, в том числе 12 истребителей F/A-18 Hornet.

Швеция в свою очередь направит около 4,5 тысячи человек личного состава.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что военные учения НАТО Nordic Response могут привести к эскалации и не останутся без ответа Москвы.

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