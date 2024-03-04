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Глава МИД Палестины надеется на соглашение о прекращении огня до начала Рамадана

МИД Палестины надеется на договор о прекращении огня в Газе до начала Рамадана

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МИД РФ/РИА Новости

Достижение соглашения ХАМАС и Израиля о прекращении огня должно произойти до начала месяца Рамадан. Такую надежду выразил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, слова которого передает РИА Новости.

«Мы скрещиваем пальцы в надежде на успех, потому что для нас очень важно достичь соглашения до начала месяца Рамадан, чтобы мы могли начать его без жертв. Это то, на что мы надеемся. Мы надеемся, что результат будет таковым. Если мы не добьемся успеха, мы должны продолжить попытки», — заявил он.

4 марта зенитные системы ПВО шиитской милиции «Хезболла» открыли огонь по воздушным судам израильских ВВС, которые появились в небе над долиной Бекаа на востоке Ливана.

Днем ранее глава министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия страны не будет заканчивать войну до тех пор, пока не ликвидирует палестинское движение ХАМАС.

Также сообщалось, что большинство жителей США считают, что Израиль далеко зашел в своей борьбе с палестинским движением ХАМАС.

Ранее в ХАМАС сделали прогноз по срокам достижения перемирия.

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