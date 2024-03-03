Появились подробности уничтожения еще одного танка Abrams на Украине

Российским военным с помощью FPV-дрона «Упырь» удалось уничтожить еще один танк Abrams в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия — производителя беспилотников.

По словам источника, сначала 30-я бригада пехоты помогла сбить гусеницу танка, а затем было два попадания дронами «Упырь».

«После первого возгорания не произошло, но оно произошло после второго. Применялся боеприпас ПГ-7В», — добавил он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

1 марта командир разведывательно-ударной группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным «Коловрат» рассказал, что бойцы группы войск «Центр» подбили два танка Abrams на Авдеевском направлении. По его словам, российские войска нанесли удар по башне танка сверху с помощью FPV-дронов.

До этого «Коловрат» сообщал, что ВС РФ впервые уничтожили танк Abrams в зоне СВО, нанеся два удара.

Первый подбитый Abrams предложили установить около посольства США в Москве. Однако эксперты считают, что это больше подходит для разовой акции, после чего образец военной техники лучше выставить в подмосковном парке «Патриот».

Ранее в СКБ «Пиранья» назвали особенности поразившего Abrams FPV-дрона.