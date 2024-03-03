В Ингушетии ликвидировали пятерых боевиков, засевших в квартире дома

В Ингушетии ликвидировали пятерых боевиков, которые ночью засели в квартире одного из домов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что активная фаза контртеррористической операции (КТО) приостановлена. Жертв среди правоохранителей нет.

По данным газеты «Известия», в результате спецоперации в Ингушетии были ликвидированы шесть террористов. Как уточнил источник в силовых структурах, мирные жители не пострадали.

2 марта режим КТО был введен в городе Карабулак в Ингушетии. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), спецназ ФСБ заблокировал в доме группу боевиков, планировавших «резонансные» теракты, – при попытке задержания они открыли огонь по силовикам. Как сообщил Mash Gor, двух боевиков ликвидировали, но операция продолжилась – предполагалось, что их может быть до шести человек. После 23:00 мск на месте возобновилась стрельба и прозвучало три взрыва. Жители ближайших домов были эвакуированы, никто не пострадал.

Утром 3 марта сообщалось, что в Карабулаке республики Ингушетия продолжается КТО. Силовики заблокировали группу бандитов в районе улиц Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. По предварительной информации, боевики планировали совершить террористические акты.

Ранее ФСБ задержала пятерых сборщиков средств для террористов на территории Сирии.