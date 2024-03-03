Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Япония вместе с НАТО примет участие в учениях по безопасности в космосе

Nikkei: Япония и страны НАТО примут участие в учениях по борьбе с угрозами в космосе

close
100%
Depositphotos

Япония совместно со странами НАТО примет участие в учениях AsterX по борьбе с угрозами в космосе. Об этом пишет японская газета Nikkei.

По данным издания, учения пройдут 14-15 марта во Франции. Среди прочих угроз будут отработаны алгоритмы действий при атаках на спутники.

«Япония присоединится к членам НАТО и другим партнерам для участия в ежегодных учениях по космической обороне во Франции, которые начнутся в понедельник», — говорится в публикации.

Отмечается, что всего в учениях примут участие шестнадцать стран, включая Великобританию, Канаду, США и Германию. Учения AsterX проводятся ежегодно с 2021 года.

До этого РИА Новости со ссылкой на финские СМИ сообщало, что Финляндия намерена направить для участия в учениях НАТО Nordic Response 12 истребителей F/A-18 Hornet. Военные учения пройдут с 4 по 15 марта в Норвегии.

Ранее Россия расторгла соглашение о о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами