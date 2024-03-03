Япония вместе с НАТО примет участие в учениях по безопасности в космосе

Япония совместно со странами НАТО примет участие в учениях AsterX по борьбе с угрозами в космосе. Об этом пишет японская газета Nikkei.

По данным издания, учения пройдут 14-15 марта во Франции. Среди прочих угроз будут отработаны алгоритмы действий при атаках на спутники.

«Япония присоединится к членам НАТО и другим партнерам для участия в ежегодных учениях по космической обороне во Франции, которые начнутся в понедельник», — говорится в публикации.

Отмечается, что всего в учениях примут участие шестнадцать стран, включая Великобританию, Канаду, США и Германию. Учения AsterX проводятся ежегодно с 2021 года.

До этого РИА Новости со ссылкой на финские СМИ сообщало, что Финляндия намерена направить для участия в учениях НАТО Nordic Response 12 истребителей F/A-18 Hornet. Военные учения пройдут с 4 по 15 марта в Норвегии.

Ранее Россия расторгла соглашение о о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.