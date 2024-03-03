В СКБ «Пиранья» назвали особенности поразившего Abrams FPV-дрона

Российский FPV-дрон «Пиранья-10», которым был поражен американский танк Abrams, может нести до 4,5 кг полезной нагрузки. Об этом «Известиям» рассказал руководитель по связям с общественностью Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья».

По словам представителя организации, преимущество аппаратов «Пиранья» в работе на уникальных видеочастотах. Так, при использовании стандартных видеопередатчиков средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут легко подавить сигнал, и дрон может потерять либо управление, либо картинку при удалении от оператора на расстояние 100–500 метров.

Как отметил представитель СКБ, в случае «Пираньи» картинка останется устойчивой и «кристально чистой», будто воздействия РЭБ на дрон нет.

Симбирское конструкторское бюро выпускает две модели беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — «Пиранья-7» и «Пиранья-10».

1 марта стало известно, что бойцы группировки «Центр» смогли подбить два американских танка Abrams при помощи FPV-дронов. До этого командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» сообщал, что ВС РФ впервые уничтожили танк Abrams в зоне СВО, нанеся два удара.

В январе расчеты FPV-квадрокоптеров группировки ВС РФ «Запад» ликвидировали замаскированные фортификации и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.