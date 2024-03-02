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Российские войска потеснили противника в районе села Тоненькое

Минобороны РФ: российские войска продолжают двигаться под Авдеевкой

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Центр» продолжают занимать более выгодные рубежи на Авдеевском направлении и продвигаются вперед. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

В районе села Тоненькое в ДНР российские войска нанесли поражение подразделениям 107-й бригады теробороны Украины, которые понесли потери в личном составе и технике.

Там же в районах населенных пунктов Орловка, Петровское и Ленинское успешно отражены восемь контратак штурмовых групп 3-й штурмовой, 24-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Потери противника составили до 160 военнослужащих, из техники — пять БМП Bradley производства США и гаубица «Мста-Б».

2 марта стало известно, что российские войска группировки войск «Днепр» уничтожили самоходную гаубицу Zuzana производства Словакии.

В тот же день российские десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении.

Ранее российские Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой.

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