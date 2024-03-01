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Зеленский сообщил о скорых поставках истребителей НАТО

Зеленский сообщил, что в 2024 году Украина получит истребители F-16

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в небе над страной появятся истребители F-16. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня новый пакет военной поддержки для наших воинов — от Нидерландов. Кстати, Нидерланды активно помогают нам с ПВО, с коалицией F-16. В этом году новые истребители будут в нашем небе», — сообщил Зеленский.

До этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал с Зеленским десятилетнее соглашение по безопасности, которое включает в себя военную поддержку страны. Соглашение было подписано в Харькове. В публикации также говорится, что Вооруженным силам Украины необходимо улучшать сотрудничество с НАТО.

Также пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что многоцелевые легкие истребители F-16 прибудут на Украину в 2024 году. Представитель американского оборонного ведомства не стал уточнять, когда именно самолеты из разных стран НАТО прибудут на Украину.

F-16 — американский истребитель, который стоит на вооружении многих стран Североатлантического альянса.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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