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Стало известно о присутствии на Украине представителей западных разведслужб

Le Monde: все партнеры Украины имеют в стране представителей своих разведслужб

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Andrew Kravchenko/AP

Представители разведывательных служб всех государств, которые сотрудничают с Украиной, присутствуют на ее территории. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на неназванный дипломатический источник в Киеве.

«Все союзные страны имеют присутствие на Украине. Речь идет не о боевых подразделениях, но есть представители каждой разведывательной службы, например», — рассказал он.

По словам источника, поставки вооружений требуют присутствия на Украине специальных людей. Как он сказал, на места отправляют профессионалов, которые могут предоставить Киеву информацию о правильных способах применения той или иной техники.

В то же время дипломатический источник уточнил, что западные державы используют Украину в качестве полигона для тестирования своих вооружений. В частности, они испытывают в зоне конфликта различные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

26 февраля в столице Франции состоялась экстренная конференция западных лидеров по Украине. После ее завершения президент республики Эммануэль Макрон заявил, что одной из основных тем обсуждения стала возможность отправки военных из государств Запада в зону боевых действий.

Позже британский аналитик Александр Меркурис предположил, что французский лидер организовал эту встречу из-за получения неутешительных данных о ситуации на поле боя. Эксперт не исключил, что главе государства тайно передали информацию об ухудшающемся положении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о присутствии на Украине кадровых военных из стран — членов НАТО.

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