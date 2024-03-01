Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российские войска взяли под контроль три поселка на Авдеевском направлении

Минобороны: ВС РФ за неделю взяли под контроль Ласточкино, Северное и Петровское

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за неделю освободили на Авдеевском направлении населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское. Об этом сообщает министерство обороны России.

В ведомстве сообщили, что российские войска также отразили 48 атак со стороны ВСУ. Потери украинской армии составили более 2600 солдат, 23 танка, в том числе Abrams.

1 марта сообщалось, что завербованный Службой безопасности Украины украинский гражданин, собиравший данные о передвижении Вооруженных сил РФ, задержан в Запорожской области.

В этот же день советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что колонна бронетехники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена под Часовым Яром.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сказал, что Вооруженные силы России прорвали украинскую оборону в Авдеевке из-за уснувшего пулеметчика.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ на Запорожском направлении находятся в условиях «наката» российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами