Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за неделю освободили на Авдеевском направлении населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское. Об этом сообщает министерство обороны России.

В ведомстве сообщили, что российские войска также отразили 48 атак со стороны ВСУ. Потери украинской армии составили более 2600 солдат, 23 танка, в том числе Abrams.

1 марта сообщалось, что завербованный Службой безопасности Украины украинский гражданин, собиравший данные о передвижении Вооруженных сил РФ, задержан в Запорожской области.

В этот же день советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что колонна бронетехники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена под Часовым Яром.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сказал, что Вооруженные силы России прорвали украинскую оборону в Авдеевке из-за уснувшего пулеметчика.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ на Запорожском направлении находятся в условиях «наката» российских войск.