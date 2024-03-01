Пророссийские подпольщики Одессы изучают и передают российской стороне информацию о местонахождении и передвижении солдат Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал ТАСС представитель подполья.

«Чтобы не потерять Одессу до освобождения — мы и работаем», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подпольщикам удалось «приземлить некоторых нацистов», кто-то из них поступил в больницу, «кто-то уже и функционировать никогда не сможет».

По словам подпольщика, изначально было непросто покрыть всю Одесскую область сетью информаторов, однако эта сейчас проблема решается.

В декабре прошлого года в ходе Большой на пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин заявил, что «Одесса — русский город, и все об этом знают, но напридумывали историческую чушь».

В феврале этого года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев так же назвал Одессу русским городом, которого «заждались» в России.

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