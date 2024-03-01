Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Украине мобилизовали мужчину с раздвоением личности и проблемами со здоровьем

РИАН: пленного украинца мобилизовали с диагнозом раздвоения личности

close
100%
РИА Новости

Попавший в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины Василий Кулачук рассказал, что его мобилизовали в армию, несмотря на диагноз «раздвоение личности» и другие проблемы со здоровьем. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что проверялся в районном центре, ему диагностировали обезвоживание и воспаление позвоночника.

«Был еще, не буду лгать, был в психоневрологическом диспансере на лечении перед войной, где-то на протяжении семи дней приблизительно… Мне поставили диагноз – раздвоение личности», — поделился Кулачук.

По его словам, несмотря на плохое здоровье, он все равно примкнул к рядам ВСУ.

Кулачук 51 год, он проживал в Волынской области Украины. Мужчину мобилизовали 24 февраля 2023 года. 26 января он сдался в российский плен в районе села Приютное Запорожской области.

На прошлой неделе сообщалось, что российские десантники на Запорожском направлении взяли в плен двух бойцов элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами