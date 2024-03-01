На Украине мобилизовали мужчину с раздвоением личности и проблемами со здоровьем

Попавший в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины Василий Кулачук рассказал, что его мобилизовали в армию, несмотря на диагноз «раздвоение личности» и другие проблемы со здоровьем. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что проверялся в районном центре, ему диагностировали обезвоживание и воспаление позвоночника.

«Был еще, не буду лгать, был в психоневрологическом диспансере на лечении перед войной, где-то на протяжении семи дней приблизительно… Мне поставили диагноз – раздвоение личности», — поделился Кулачук.

По его словам, несмотря на плохое здоровье, он все равно примкнул к рядам ВСУ.

Кулачук 51 год, он проживал в Волынской области Украины. Мужчину мобилизовали 24 февраля 2023 года. 26 января он сдался в российский плен в районе села Приютное Запорожской области.

На прошлой неделе сообщалось, что российские десантники на Запорожском направлении взяли в плен двух бойцов элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.