ПВО уничтожили и перехватили дроны под Белгородом и Новгородом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью один украинский беспилотник и перехватили три дрона ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — уточнили в ведомстве.

В министерстве обратили внимание, что украинские дроны были самолетного типа. Дежурные средства ПВО оперативно сработали в Белгородской и Нижегородской областях.

Накануне ВСУ попытались атаковать беспилотником Белгородскую область.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что ВС России сбили более 60 украинских беспилотников за сутки.

27 февраля мирные жители в Брянской области пострадали в результате обстрела ВСУ.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.