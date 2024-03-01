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Сырскому грозит замена

Политолог Иванников считает, что на Сырского свалят все неудачи и заменят

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский может быть уволен как и его предшественник, Валерий Залужный, вдобавок получив обвинения во всех недавних неудачах ВСУ. Об этом изданию URA.ru заявил политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

«Провал спецоперации спецназа в Херсоне, а фактически его террористической деятельности, конечно, является знаковым событием. Ответственность за этот провал украинские генералы пытаются переложить друг на друга, но конечным и виновным окажется именно главком ВСУ Сырский», — считает Иванников.

Он напомнил о русском происхождении украинского командующего как об одной из причин низкой популярности Сырского в ВСУ. При этом эксперт отметил кандидатуру командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, у которого, в отличие от Сырского, остаются собственные покровители на Западе. Кроме того, Павлюк популярен в среде националистов.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил о новых перестановках в ВСУ.

Ранее в сети появилось первое фото Залужного после отставки.

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