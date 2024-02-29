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В небе над Белгородской областью сбили беспилотник

Гладков: средства ПВО сбили беспилотник между населенными пунктами Городище и Резников

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

В небе над Корочанским районом Белгородской области сбили беспилотник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Корочанском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа между населенными пунктами Городище и Резников», — сообщил Гладков.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Сообщается, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Повреждений также не было.

До этого в Белгородской области из-за сбитого беспилотного летательного аппарата начался пожар в поле. По словам Гладкова, дрон был уничтожен российскими средствами ПВО в Белгородском районе области.

Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, оперативные службы тушат возгорание. Кроме того, по словам губернатора, в Шебекинском городском округе система ПВО сбила разведывательный БПЛА на подлете к городу.

Ранее два ребенка пострадали при обстреле села Белгородской области.

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