Главу Пентагона встревожило продвижение военных России на Украине

Ежедневное продвижение российских военных по территориям Украины вызывает тревожные чувства, Украина без возобновления помощи от США будет оставаться в невыгодном положении. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости.

«Каждый божий день видно, как русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений, и это очень тревожно», — отметил он на слушаниях в американском конгрессе.

По словам Остина, Киеву крайне необходима помощь США в текущей ситуации, иначе положение для властей Украины продолжит ухудшаться.

«Без нашей поддержки украинцы будут уступать [России] в артиллерии, будут находиться в реальной опасности из-за дефицита адекватной ПВО», — заключил глава Пентагона.

Газета The New York Times писала, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает передачу Украине необходимого оружия и боеприпасов из запасов Пентагона.

По версии источников, Вашингтон готов пойти на такие меры, даже учитывая отсутствие денег на покрытие этого дефицита путем закупки и производства новых вооружений и патронов.

Многие представители Республиканской партии США в конгрессе страны выступают против дальнейших траншей и военной помощи Украине. Их поддерживает экс-президент страны Дональд Трамп, кандидаты на выборах главы государства в 2024 году.

Ранее в США оценили шансы на конфликт с Россией в случае поражения Украины.