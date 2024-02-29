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В Британии отправку войск Запада на Украину назвали погружением в мировую войну

Политик Куртен: отправка войск НАТО на Украину спровоцирует мировую войну

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Mindaugas Kulbis/AP

Отправка военнослужащих НАТО на Украину втянет Запад в войну с Россией. Об этом заявил британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен в эфире The David Kurten Show.

«Президент Росси Владимир Путин предупредил, что, если это произойдет, последует жесткий ответ с российской стороны», — сказал он.

По мнению политика, отправку войск западных стран на Украину — это опасная эскалация и погружение «прямиком в мировую войну». Он подчеркнул, что Запад всеми силами должен пытаться избежать обострения отношений с РФ, однако вместо этого он только ухудшает ситуацию посредством отправки оружия и даже, возможно, военных на Украину.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что президент Франции не отдает себе отчет в своих словах об отправке французских военных на Украину.

Накануне Макрон допустил возможность отправки войск стран ЕС на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Ранее во Франции указали на провокации Макрона в отношении РФ.

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