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Песков: баз ЦРУ на Украине значительно больше, чем сообщали СМИ

Песков предположил, что баз ЦРУ на Украине значительно больше 12

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на Украине находятся намного больше баз ЦРУ, чем 12. Об этом сообщает ТАСС.

«Наверняка баз ЦРУ не 12, а гораздо больше. Это не секрет, и мы все это прекрасно знаем. Мы для ЦРУ являемся противником — это было во времена Советского Союза, это было во времена советского и раннероссийского романтизма. Это есть и сейчас», — сказал Песков.

До этого военный обозреватель Влад Шлепченко заявил, что в статье New York Times о деятельности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) на Украине есть неочевидный посыл. По его мнению, это можно расценивать как закладку фундамента для будущего налаживания отношений. По словам эксперта, в статье просматриваются новые детали во взаимоотношениях России и Запада. В частности, из нее следует, что это не американцы шли на обострение, а украинцы их «соблазнили русскими секретами».

Напомним, NYT написал о создании на территории Украины 12 секретных военных баз ЦРУ. Подчеркивается, что ведомство снабжает Киев данными для ракетных ударов. По мнению экс-советника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, статья свидетельствуют о желании Запада склонить украинского президента Владимира Зеленского к миру. Ее публикацией создается повод заподозрить главу государства и всю элиту в работе на иностранные спецслужбы.

Ранее Илон Маск отреагировал на информацию о военных базах ЦРУ на Украине.

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