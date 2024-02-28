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В Чаде группа военных направляется к президентскому дворцу

Группа военнослужащих армии Чада движется к дворцу президента страны

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Michel Euler/AP

Группа военнослужащих армии Чада движется к дворцу президента страны, расположенному в столице Нджамене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание ChadOne.

По информации издания, на протяжении суток в столице Чада слышны выстрелы и звуки движения тяжелой боевой техники. Предположительно, правительственные войска штурмовали штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF) во главе с Яя Дилло.

Этот политик одновременно является родственником президента переходного периода Махамата Идриса Деби, который руководит страной с 10 октября 2022 года.

Кроме того, в среду, 28 февраля, правительство сообщало об атаке на здание Национального управления безопасности Чада. В этой атаке власти обвинили PSF. Теперь появились сообщения о том, что к президентскому дворцу также направляются военные.

Обострение в Чаде происходит на фоне приближающихся выборов, первый тур которых назначен на 6 мая 2024 года. Как и соседние Мали, и Нигер, Чад является бывшей французской колонией, оставаясь в некоторой степени зависимым от французской экономики государством. Именно туда были переброшены французские подразделения после военного переворота в Нигере.

До этого стало известно, что российские дипломаты следят за ситуацией с выходом Мали из ЭКОВАС.

Ранее военные в Нигере обвинили Францию в подготовке интервенции.

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