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Наемник Фриман назвал командование главной проблемой ВСУ

Покинувший Украину наемник Фриман назвал командование главной проблемой ВСУ

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Reuters

Покинувший Украину бывший служащий «Иностранного легиона» Джеймс Фриман назвал командование главной проблемой ВСУ. Разговор с Фриманом опубликовали пранкеры Вован и Лексус.

«Молодые украинцы умирают из-за плохих приказов или тактики. Большинство из тех, кто здесь, на самом деле — свежее мясо», — рассказал он.

Пранкеры обратились к Фриману с предложением присоединиться к несуществующей ЧВК бывшего президента страны Петра Порошенко с целью устроить революцию на Украине.

«Здесь (на фронте) часть были оперативники ЦРУ и бойцы специальных подразделений, они пытались донести украинским командирам очень хорошие идеи, что делать», — отметил бывший военный, посетовав на то, что в ВСУ не последовали указанием американских специалистов.

До этого американские наемники Джейсон Фриман и Бред Кендалл, бывшие частью «иностранного легиона» Украины, в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявили о готовности свергнуть президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее СК установил личность 590 иностранных наемников на Украине.

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