Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Глава СК заявил, что ВСУ умышленно обстреляли мирных жителей в Белгороде

Бастрыкин: ВСУ умышленно бьют по гражданским объектам Белгорода

close
100%
«ЧП Белгородская область»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП Белгородская область»

Украинские военные умышленно прицельно обстреливали гражданские объекты в Белгороде. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он напомнил, как украинская армия обстреляла центр Белгорода в конце 2023 года. Позже ВСУ снова нанесли удар и в феврале 2024-го. По словам Бастрыкина, в первом случае целью украинских военных стали женщины и дети, которые находились в центре города, чтобы отпраздновать начало новогодних праздников. А в этом году украинские снаряди попали в торговый центр, жилой сектор и пришкольный стадион.

В обоих случая пострадали мирные жители, в том числе дети. При этом никаких военных объектов и близко не находилось, обратил внимание Бастрыкин.

«Это прицельные обстрелы, и у нас нет сомнений, что украинские военные умышленно наносят удары по гражданским объектам», — заключил он.

Также Бастрыкин назвал поставки Западом вооружения ВСУ нарушением международных норм.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о подготовке Россией нового «Майдана».

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами