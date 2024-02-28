Глава СК заявил, что ВСУ умышленно обстреляли мирных жителей в Белгороде

Украинские военные умышленно прицельно обстреливали гражданские объекты в Белгороде. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он напомнил, как украинская армия обстреляла центр Белгорода в конце 2023 года. Позже ВСУ снова нанесли удар и в феврале 2024-го. По словам Бастрыкина, в первом случае целью украинских военных стали женщины и дети, которые находились в центре города, чтобы отпраздновать начало новогодних праздников. А в этом году украинские снаряди попали в торговый центр, жилой сектор и пришкольный стадион.

В обоих случая пострадали мирные жители, в том числе дети. При этом никаких военных объектов и близко не находилось, обратил внимание Бастрыкин.

«Это прицельные обстрелы, и у нас нет сомнений, что украинские военные умышленно наносят удары по гражданским объектам», — заключил он.

Также Бастрыкин назвал поставки Западом вооружения ВСУ нарушением международных норм.

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