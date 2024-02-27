В Совфеде ответили на угрозу «нейтрализовать» Калининград

Попытка «нейтрализовать» Калининград станет большой катастрофой для стран Североатлантического альянса, а те прибалтийские политики, которые об этом говорят, просто хотят привлечь к себе внимание на фоне приближающихся выборов. Об этом газете »Известия» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Провинциальные прибалтийские политики не знают, как напомнить о себе. Политическая карьера этих людей состоялась именно на махровой русофобии и они уже не раз говорили о калининградском транзите, блокаде и еще много о чем. Сейчас они на новом историческом витке — опять подпрыгивают и подскакивают. Содержание их заявлений примерно одно и то же», — заявил Климов.

Сенатор отметил, что в отличие от Пентагона, прибалтийские политики слабо понимают, что можно говорить, а что нельзя. Климов предостерегает НАТО от любых попыток «нейтрализации» Калининграда, так как это приведет к неминуемой трагедии и катастрофе для альянса.

До этого член Совета федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, комментируя слова бывшего министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда, заявил, что угрозы со стороны Литвы о якобы «нейтрализации» Калининграда являются фикцией и отражают внутриполитическую борьбу в этой стране.

Ранее Линкявичюс, действующий посол страны в Швеции и экс-глава МИД Литвы пригрозил «нейтрализовать» Калининград в случае угрозы странам НАТО со стороны России.