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Российские десантники заявили, что РБУ-6000 «Смерч-2» устроили ад для ВСУ

Российские военные с помощью РБУ-6000 «Смерч-2» нанесли удар по позициям ВСУ

Реактивная бомбометная установка (РБУ-6000) «Смерч-2» нанесла удар по позициям украинских боевиков. Об этом сообщила 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия в своем Telegram-канале.

По данным канала, удары бомб весом более 112 кг нанесли значительный урон противнику. Максимальная дальность стрельбы бомбомета составляла более пяти километров. В воздухе бомбы разгоняются до 300 метров в секунду.

По данным «Российской газеты», поначалу бомбы хотели использовать с кораблей и стационарных установок для уничтожения подводных лодок различных типов и торпед. Но сейчас оружие используют в том числе для работы с наземной техники.

До этого средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки «Днепр» в связке ЗРК С-300 и «Бук-М2» сбили три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.

Ранее Зеленский предупредил о последствиях отсутствия помощи от США.

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