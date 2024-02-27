Путин поздравил личный состав Сил специальных операций

Президент Российской Федерации Владимир Путин принес поздравления с профессиональным праздником личному составу Сил специальных операций. Его слова передает пресс-служба Кремля.

«Благодарю весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную службу и личное мужество», — заявил глава государства.

В своем видеообращении российский лидер отметил их героизм в боях и подчеркнул, что военные с честью выполняют боевые задачи и готовы отстаивать национальные интересы РФ в любой точке мира. Особые слова благодарности Путин высказал участникам специальной военной операции (СВО) на Украине.

«На самых опасных участках <...> вы действуете смело, грамотно, решительно», — похвалил президент.

Он напомнил, что участники спецопераций ранее успешно защитили жителей Крыма от угроз националистов и карателей, а также блестяще проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии.

День Сил спецопераций с 2015 года празднуется в России 27 февраля.

До этого Путин говорил, что российские бойцы, принимающие участие в СВО на Авдеевском направлении, выкладываются «как следует».

Ранее Путин восхитился поступком бойца, не забывшего боевых товарищей.