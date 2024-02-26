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ВС России впервые уничтожили САУ Archer в зоне СВО

Российские военные впервые уничтожили «Ланцетом» шведскую САУ Archer

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Wikimedia Commons

Российская армия впервые уничтожила шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В сообщении обратили внимание, что эта установка считается самым современным, скорострельным и точным орудием НАТО. Ликвидировать западное вооружение удалось благодаря применению российских ударных беспилотников «Ланцет».

В понедельник, 26 февраля стало известно, что российские военнослужащие на Авдеевском направлении поразили знаменитый американский M1 Abrams. Как только боевую машину заметили в Бердычах, бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС России оперативно стали наносить удары по движущейся цели.

До этого президент Сербии Александар Вучич, выразил сожаление, что РФ никому не продает «Ланцеты», в связи с чем Сербии приходится обходиться собственными разработками. Он высоко оценил российские ударные дроны.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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