Российская армия впервые уничтожила шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В сообщении обратили внимание, что эта установка считается самым современным, скорострельным и точным орудием НАТО. Ликвидировать западное вооружение удалось благодаря применению российских ударных беспилотников «Ланцет».

В понедельник, 26 февраля стало известно, что российские военнослужащие на Авдеевском направлении поразили знаменитый американский M1 Abrams. Как только боевую машину заметили в Бердычах, бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС России оперативно стали наносить удары по движущейся цели.

До этого президент Сербии Александар Вучич, выразил сожаление, что РФ никому не продает «Ланцеты», в связи с чем Сербии приходится обходиться собственными разработками. Он высоко оценил российские ударные дроны.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.