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Стал известен позывной военного, который уничтожил первый танк Abrams в зоне СВО

Боец с позывным «Рассвет» уничтожил первый американский танк Abrams в зоне СВО

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bbbreaking/Telegram

Боец с позывным «Рассвет» уничтожил первый американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили «Ленте.ру» в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

В Telegram-канале бригады говорится, что эту боевую машину уничтожило подразделение бригады под командованием офицера с позывным «Коловрат».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил уничтожение в районе Авдеевки первого американского танка Abrams, находящегося на вооружении Украины.

26 февраля сообщалось, что российские военнослужащие на Авдеевском направлении поразили знаменитый американский танк M1 Abrams.

В октябре 2023 года сообщалось, что США в будущем могут отказаться от использования танков Abrams M1 из-за событий на Украине, которые выявили проблемы с сохранением военной техники в боевых действиях.

Ранее Шойгу заявил, что западная техника ВСУ проигрывает советским аналогам.

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Операция на Украине
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