Солдаты НАТО на учениях Dragon-2024 в Польше готовятся форсировать Вислу

Войска НАТО на учениях Dragon-2024 в Польше отработают форсирование реки Вислы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование вооруженных сил страны.

В ведомстве уточнили, что 5 марта в Корженево (Поморское воеводство) пройдет День почетных гостей учений Dragon-24.

«В ходе него союзные войска НАТО вместе форсируют реку Вислу», — рассказали в оперативном командовании.

Накануне Генштаб польской армии анонсировал национальные учения с участием ВС других стран Dragon-24. В министерстве обратили внимание, что в ходе учений намечено проверить «взаимодействие и выполнение боевых задач» на суше, в воздухе и на море. Одновременно учебные военные операции также будут проводиться в киберпространстве.

До этого в НАТО связали проведение учений с подготовкой к конфликту с Россией.

Ранее Польша начала процесс перестройки своих вооруженных сил на Белорусском направлении.