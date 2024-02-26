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ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Украинские террористы произвели обстрел по объектам на территории поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет», — написал он.

По его словам, в результате попадания снарядов на промышленном объекте частично повреждено остекление административного здания. На месте прилета работают экстренные службы.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявили, что украинские войска все еще могут обстреливать Донецк с Угледарского направления.

Незадолго до этого представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили девять «натовских» снарядов в сторону города Донецка.

В начале февраля мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины повреждения получил детский сад в Куйбышевском районе.

Ранее армия Украины ударила из HIMARS по ресторану в Донецке, где шла свадьба.

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