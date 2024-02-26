Армия Израиля представила план эвакуации жителей из сектора Газа

Армия обороны Израиля представила военно-политическому кабинету страны план эвакуации населения из зон боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

«На заседании военно-политического кабинета ЦАХАЛ представил план эвакуации населения из зон боевых действий в Газе и дальнейшие оперативные планы. Также утвержден план поставок гуманитарной помощи в Газу, который исключает хищения наподобие тех, что происходили на севере сектора Газа и в других районах», — сказано в сообщении.

26 февраля Израиль назвал число потерь своей армии с начала наземной операции в Газе.

Вечером 25 февраля Нетаньяху сказал, что военная операция ЦАХАЛ в городе Рафах на юге сектора Газа неизбежна, возможна только пауза для проведения переговоров, но не полная отмена операции.

До этого верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что израильские власти начали использовать голод как оружие в ходе операции на территории сектора Газа.

Ранее Нетаньяху предложил план по управлению Газой после военных действий.