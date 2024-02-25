Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Зеленский оценил ближайшее будущее Украины

Зеленский: март и апрель 2024 года будут сложными для Украины

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Грядущие месяцы станут трудными для Украины на фоне политических дискуссий в США по поводу выделения поддержки Киеву. К такому выводу пришел украинский президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит локальный телеканал «Рада».

«Нам сложно будет в ближайшие месяцы, потому что есть колебания в США», — заявил глава государства на пресс-конференции в Киеве.

Зеленский отметил зависимость ряда государств от политики США, но при этом высоко оценил помощь Евросоюза и лидерские возможности глав европейских стран.

«Нам будет сложно в марте–апреле», — уточнил украинский лидер.

По его оценке, республика переживет несколько «разных волн — политических, финансовых и разного давления» и пообещал подготовить план ведения боевых действий на ближайший период.

«Переломным моментом станут выборы в США», — добавил президент.

До этого Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ и «сюрпризах» для России.

Ранее Зеленский посетовал на нехватку людей в рядах ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами