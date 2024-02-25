Зеленский оценил ближайшее будущее Украины

Грядущие месяцы станут трудными для Украины на фоне политических дискуссий в США по поводу выделения поддержки Киеву. К такому выводу пришел украинский президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит локальный телеканал «Рада».
«Нам сложно будет в ближайшие месяцы, потому что есть колебания в США», — заявил глава государства на пресс-конференции в Киеве.
Зеленский отметил зависимость ряда государств от политики США, но при этом высоко оценил помощь Евросоюза и лидерские возможности глав европейских стран.
«Нам будет сложно в марте–апреле», — уточнил украинский лидер.
По его оценке, республика переживет несколько «разных волн — политических, финансовых и разного давления» и пообещал подготовить план ведения боевых действий на ближайший период.
«Переломным моментом станут выборы в США», — добавил президент.
До этого Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ и «сюрпризах» для России.
Ранее Зеленский посетовал на нехватку людей в рядах ВСУ.