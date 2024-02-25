В Киевской области раздались взрывы

В Киевской области Украины произошли взрывы, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщила областная военная администрация.

«В регионе работают силы ПВО», — cказано в сообщении.

Местные власти не привели других подробностей.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины.

25 февраля сообщалось о взрывах в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Кроме того, ночью раздались взрывы в Хмельницкой области Украины.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.