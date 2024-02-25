Крупномасштабные учения НАТО стартуют в Польше

В воскресенье, 25 февраля. стартуют национальные учения ВС Польши с участием вооруженных сил других стран Dragon-24. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генштаб польской армии.

Уже известно, что на полигонах будут тренироваться около 20 тыс. военнослужащих. В учениях задействуют 3,5 тыс. единиц военной техники из 10 стран НАТО и боевую группу блока eFP (программа НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе в рамках поддержки союзников).

В военном ведомстве Польши уточнили, что основные силы на учениях будут представлены 11-й бронетанковой кавалерийской дивизией, а также — ВВС, ВМФ и теробороны.

В министерстве обратили внимание, что в ходе учений намечено проверить «взаимодействие и выполнение боевых задач» на суше, в воздухе и на море. Одновременно учебные военные операции также будут проводиться в киберпространстве. Учения еще до их начала назвали «ключевым элементом» самых крупных с 1988 года учений НАТО Dragon-24.

До этого в НАТО связали проведение учений с подготовкой к конфликту с Россией.

Ранее Польша начала процесс перестройки своих вооруженных сил на белорусском направлении.